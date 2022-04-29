Алексей Текслер наградил активистов профсоюзного движения

Губернатор провел совещание с лидером Федерации профсоюзов Челябинской области

В правительстве Челябинской области прошла церемония вручения региональных наград активистам профсоюзного движения, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора. После торжественной части Алексей Текслер провел совещание с председателем областной Федерации профсоюзов Олегом Екимовым.



17 работников разных предприятий региона получили из рук Алексея Текслера благодарности и благодарственные письма губернатора. Обращаясь к активистам, глава региона отметил, что сегодня особенно важно взаимодействие между профсоюзами, властями и работодателями: в сложной экономической ситуации необходимо сохранять рабочие места, индексировать зарплаты, укреплять социальное партнерство.

«Какая бы ситуация ни складывалась в стране и в мире, мы всегда были сильны единством, а крепкий трудовой характер всегда помогал южноуральцам успешно преодолевать все сложности и препятствия. Особенно это важно, когда наша страна в ходе специальной военной операции борется с нацизмом на Украине, а наша армия отстаивает будущее России и наши ценности», — заметил Алексей Текслер.

На совещании с руководством Федерации профсоюзов Южного Урала обсуждались вопросы социального партнерства в сфере трудовых отношений, совместная работа по сохранению и повышению уровня соцгарантий бюджетников, роль профсоюзов в обеспечении трудовой безопасности.

«Я внимательно слежу за динамикой развития социально-трудовых отношений в нашем регионе, регулярно встречаюсь с представителями профсоюзов и объединений работодателей. Мы системно и эффективно поработали в интересах жителей региона и всех работников во время пандемии. Приняли ряд упреждающих мер, что позволило сохранить трудовые коллективы и доходы людей. Наша задача сегодня — сохранить и повысить уровень реальной заработной платы работников в нынешних непростых условиях, когда уровень инфляции растет достаточно серьезно», — подчеркнул Алексей Текслер.