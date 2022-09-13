Алексей Текслер на совещании по агрокомплексу рассказал о молочном животноводстве и новом кроссе курицы

Мероприятие под руководством полпреда Владимира Якушева прошло в рамках Х Межрегиональной агропромышленной выставки в Екатеринбурге

Для поддержки сельского хозяйства на Южном Урале необходимо зафиксировать цены на минеральные удобрения, нарастить производство молока и создать новый отечественный кросс в птицеводстве. С такими тезисами губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на совещании у полпреда по УрФО Владимира Якушева в рамках Межрегиональной агропромышленной выставки в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.



Совещание, в котором приняли участие губернаторы и представители федерального Минсельхоза, открыл сам Владимир Якушев. Полномочный представитель президента рассказал о самообеспеченности уральских субъектов Федерации.

«Если говорим о яйце, то в Челябинской области самообеспеченность составляет порядка 130 процентов, в Свердловской области — 101. По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142 процента. Если говорим о молоке, субъекты на 90 процентов обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев. Но несмотря на то, что отрасль устойчива, в целом индекс производства продукции в УрФО третий год подряд находится в отрицательной зоне», — отметил Якушев.

Причина отрицательного индекса производства — в засухе 2020 и 2021 года. Полпред рекомендовал активнее внедрять современные агротехнологии, развивать систему страхования, переходить на более качественные семена.

Алексей Текслер сообщил, что аграриев Челябинской области очень выручила фиксация цены на минеральные удобрения. Кроме того, для помощи селянам в 2022 году по сравнению с прошлым в регионе вдвое увеличена поддержка из бюджета на приобретение удобрений: со 100 до 200 миллионов рублей.

Компенсировать влияние засушливых лет должно помочь развитие молочного животноводства.

«Наши региональные производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Мы планируем существенно нарастить объемы производства молока, примерно на 12 процентов. Но в этом вопросе крайне важна поддержка федерального центра», — сообщил челябинский губернатор.

Наконец, глава региона рассказал о новом слове в птицеводстве.

«В Министерстве сельского хозяйства РФ мы уже обсуждали план по созданию племрепродуктора первого порядка отечественного кросса „Смена-9“. И сейчас мы этот проект начали реализовывать. В целом общие договоренности поддержки есть. Хочу еще раз обратить внимание, что это стратегическое направление для сельского хозяйства», — указал Текслер.

Напомним, в Екатеринбурге 13 сентября стартовала юбилейная, Х Межрегиональная агропромышленная выставка. Челябинская область на ней представлена одним из крупнейших стендов.