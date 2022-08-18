Алексей Текслер лидирует в рейтинге устойчивости губернаторов по УрФО — «Минченко Консалтинг»

Последствия санкций и поддержку экономики и промышленности эксперты назвали лейтмотивом политики региональных властей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, по версии рейтинга политической устойчивости глав регионов от коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», занимает самые прочные позиции в Уральском федеральном округе. Главной темой очередного исследования известного политолога Евгения Минченко и его коллег стали предстоящие 11 сентября в 14 субъектах Федерации выборы губернаторов. В распоряжении ИА «Первое областное» имеется текст доклада.



Как и в прошлом рейтинге, лидерами в УрФО остаются Алексей Текслер и его коллега из Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. При этом эксперты отмечают, что именно у челябинского губернатора лучше выстроен политический менеджмент. Однако «обоим предстоит решение сложных задач в связи с негативным влиянием западных санкций на различные индустриальные проекты», прогнозируют в «Минченко Консалтинг».

Именно преодоление последствий санкций и поддержка экономики и промышленности Челябинской области в последние месяцы стали лейтмотивом политики региональных властей и персонально Алексея Текслера в качестве губернатора Челябинской области и руководителя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Наименьший рейтинг устойчивости в УрФО на сегодня у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которому предстоят 11 сентября выборы. Эксперты, впрочем, констатируют, что Куйвашев сильно нарастил цитируемость за счет публичного спора с телеведущим Владимиром Соловьевым по поводу политических взглядов свердловчан. Однако у Куйвашева и других губернаторов, которым предстоит в сентябре сражаться за свои кресла, могут быть иные проблемы.

«Выборы станут индикатором общественных настроений в российских регионах, а оппозиционные партии вынуждены вести кампании в условиях запроса на консолидацию политических сил и ограниченные возможности контр-властной риторики», — считает Евгений Минченко.

Именно Единый день голосования 11 сентября 2022 года стал главной темой сегодняшнего исследования Евгения Минченко. В докладе он отмечает, что в сентябре пройдет самая масштабная избирательная кампания после начала специальной военной операции на Украине: россияне должны будут избрать шесть региональных законодательных органов, думы 11 областных центров, также пройдут 14 прямых выборов глав регионов и непрямые выборы главы Республики Адыгея.

В Челябинской области 11 сентября баталии будут не столь масштабны: самыми крупными станут довыборы в ЗСО области по Троицкому избирательному округу. В остальных случаях речь идет об избрании депутатов уровня муниципальных и сельских представительных органов.