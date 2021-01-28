Алексей Текслер: «К 2024 году основная часть проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, будет решена»

В Правительстве области намерены подписать экологические соглашения с «Фортумом» и ЧЭМК в ближайшее время

Сегодня Алексей Текслер подписал двустороннее соглашение с генеральным директором ПАО «Мечел» Олегом Коржовым. Документ включает новые обязательства, взятые промышленным предприятием. Так, к 2024 году предприятия «Мечела» в Челябинске снизят совокупный объем выбросов примерно на 15 тысяч тонн в год. Губернатор заявил о подписании экологических соглашений с «Фортумом» и ЧЭМК в ближайшее время.

«На подходе еще несколько соглашений с двумя нашими предприятиями: с ЧЭМК (по аналогии с „Мечелом“ к базовому соглашению мы договариваемся о ряде дополнительных мероприятий по снижению объемов выбросов) и с „Фортумом“, которое касается перевода ТЭЦ-2 на газ. Эти соглашения мы подпишем уже в ближайшее время. Это будет дополнительный вклад в решение экологических проблем города, как я и обещал», — прокомментировал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что вышеперечисленные соглашения сформируют полный объем мер, принимаемых основными промышленными предприятиями перед жителями по снижению выбросов.

«К 2024 году мы решим основную часть проблем в регионе, в крупных промышленных центрах — Челябинске, Магнитогорске — и во всех остальных городах, где находятся промышленные предприятия», — подчеркнул Алексей Текслер.

Между правительством Челябинской области и предприятиями региона ранее было заключено 26 соглашений, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.