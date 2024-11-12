Алексей Текслер: «Итогом осени стало формирование мощных депутатских корпусов, надо удержать достигнутый уровень»

Секретарь ЧРО «Единой России» подвел итоги работы партии в 2024 году и поставил задачи на 2025-й

Выборы президента весной и две мощные осенние избирательные кампании — муниципального и регионального уровня стали теми вызовами, которые во многом определили характер 2024 года для партии «Единая Россия» в Челябинской области. Итоги работы реготделения на 41-й региональной партийной конференции подвел его секретарь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Выборы президента страны проходили в условиях жесточайшего внешнего давления. Несмотря на это, явка в регионе составила почти 79%. За Владимира Путина проголосовали 84,32% избирателей — абсолютный рекорд за всю историю проведения выборов президента в нашей области. И партия „Единая Россия“ внесла свой значительный вклад в победу, поддерживая нашего президента», — отметил глава региона.

В сентябре в регионе прошли две избирательные кампании одновременно — муниципального и регионального уровня. По мнению Алексея Текслера, с поставленными задачами партийцы успешно справились.

В частности, дистанционное электронное голосование, которое применялось на президентских выборах, к осени стало привычным и понятным инструментом. Поэтому работа над популяризацией ДЭГ будет продолжена.

На базе Штаба общественной поддержки был запущен проект «Полит.Старт», особое внимание было уделено участникам СВО:

«Считаю важным более активно вовлекать в партийную и гражданскую работу участников специальной военной операции, партия должна дать нашим героям возможность роста во всех сферах жизни, в том числе в партийной деятельности. Их опыт, их патриотическая позиция бесценна для людей. Это задача не только для регионального политсовета партии, но и для всех первичных отделений».

На выборах депутатов Челябинской гордумы была обеспечена конкуренция. Кандидаты от партии заняли 31 из 37 мест — это почти 84%. При этом семь мест — за участниками спецоперации.

В муниципалитетах было обеспечено квалифицированное большинство — партия получила более 88% всех распределявшихся мандатов.

«Итогом этой осени стало формирование мощных депутатских корпусов. Во всех органах созданы фракции, избраны руководители. Такая расстановка сил позволит нам эффективно работать над главными задачами следующей пятилетки — исполнением решений Президента России и руководства партии. Акцент сделаем на реализации предвыборной программы партии, принятой на 40-й конференции в августе, которая является прямым продолжением Народной программы партии», — сказал Алексей Текслер.

Подводя итоги года, Алексей Текслер поставил новые задачи, в том числе в 2025 году, на выборах депутатов Заксобрания области и органов местного самоуправления, где в общей сложности будет распределено около 2 тысяч мандатов, удержать достигнутый уровень.

Алексей Текслер также отметил активное участие членов партии в помощи нуждающимся:

«С самого начала специальной военной операции Челябинское региональное отделение активно помогало нашим воинам, соотечественникам на освобожденных территориях. Было собрано и доставлено более тысячи тонн гуманитарной помощи туда, где она требуется. В первую очередь, это были наши подшефные города Волноваха и Ясиноватая, воинские части, где служат наши ребята. В этом году и Курская область получила необходимую поддержку. Наш священный долг — продолжить оказывать помощь, по всем направлениям, помогать нашим соотечественникам в любое время и в любой ситуации».

Кром того, Алексей Текслер вручил Благодарственные письма на имя Анатолия Зуева, члена партии «Единая Россия», который сейчас исполняет свой воинский долг в зоне СВО. Награды были переданы его супруге.

Добавим, на конференции также были определены делегаты на XXII Всероссийский съезд партии, который состоится 14 декабря в Москве. Челябинскую область на нем представят спикер регионального Заксобрания Олег Гербер, председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков, депутат ЧГД, участник СВО Артем Барбашин и врио главы Челябинска Алексей Лошкин.