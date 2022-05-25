Алексей Текслер инициировал открытие в Челябинске иранского торгового дома

Уже идут переговоры с властями и бизнесом провинции Гилян

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой об открытии торгового дома Исламской Республики Иран в Челябинске и представительства Южного Урала в этом государстве. Предложение было озвучено на заседании постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



По данным пресс-службы, заседание прошло под председательством вице-премьера правительства РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. В ходе совещания выступил и Алексей Текслер.

«Челябинская область — ведущий индустриально-аграрный регион России. Мы широко представлены в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, приборостроение, агропромышленный комплекс. Визитной карточкой нашей промышленности за рубежом является продукция машиностроения. Мы лидируем и в части производства продукции для нефтегазовой отрасли, оказываем услуги по разработке и реализации проектов в этой сфере под ключ», — рассказал о возможностях области губернатор.

Сегодня взаимный торговый оборот Челябинской области и иранских провинций не слишком высок. Активизировать его можно было бы, организовав бизнес-миссию челябинских предприятий в Иран и открыв на Южном Урале торговый дом исламского государства с презентацией иранских товаров.

«Вопрос уже прорабатывается, ведем переговоры с властями и бизнесом провинции Гилян. Готовы производить через торговый дом взаимные поставки из Ирана различной продукции», — сообщил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор напомнил об эксклюзивных возможностях Челябинской области в сфере логистики: благодаря транспортно-логистическому комплексу «Южноуральский» наш регион — ключевая часть транспортного железнодорожного коридора «Север — Юг». Один из его маршрутов, через Казахстан и Узбекистан, выводит как раз к границам Ирана и далее к Персидскому заливу.