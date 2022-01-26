Алексей Текслер и владелец РМК подписали соглашение о строительстве «Нового Карабаша»

В возведение современного микрорайона холдинг вложит 11,5 миллиарда рублей

26 января стало исторической датой для жителей Карабаша. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин в присутствии полпреда президента Владимира Якушева подписали новое соглашение о развитии города до 2025 года.

Губернатор и полпред ознакомились с проектом «Новый Карабаш», предполагающим возведение в городе современного микрорайона с собственными социальными объектами. Общие инвестиции компании в проект составят 11,5 миллиарда рублей.

Как следует из презентации «Нового Карабаша», к 2025 году на пустыре за ТРК «Медь» и на улице Шахтерской будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья — около 2000 квартир уровней «Комфорт» и «Комфорт плюс». Как утверждают авторы проекта, дома будут построены по системе ФЛЭТ — «Функция-логика-экономика-технология». При строительстве будет сохранен естественный гористый рельеф с перепадами высот, на верхней точке «Нового Карабаша» разобьют городской парк.

«Обычно на презентациях таких проектов говорят об очень долгой перспективе, до 2035—2040 года. А тут перспектива короткая, объекты будут заложены уже в этом году. Жизнь Карабаша сложная, мы знаем и о том, что не работало предприятие, и о накопленном эковреде. Сейчас мы видим, что руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы и работники, и все жители чувствовали себя комфортно. Благодарю РМК и благодарю Алексея Текслера, который активно занимается преобразованием территорий. Очень важно, чтобы в каждом проекте были люди-моторы. Алексей Текслер и Игорь Алтушкин именно такие. Призываю всех не только принимать проекты, но и в дальнейшем их сохранять и беречь», — призвал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, губернатор Алексей Текслер в 2021 году неоднократно заявлял, что возведение многоэтажных жилых комплексов, не обеспеченных дорожной, коммунальной и социальной инфраструктурой, в Челябинской области недопустимо. В РМК заверяют, что это требование при разработке проекта учтено: одним из главных объектов «Нового Карабаша» станет школа на 1300 мест. Ее разработчики обещают будущим ученикам экологическую станцию, полигон для испытаний дронов, арт-блок, мастерские с 3D-принтерами и IT-полигон.

Рядом со школой откроется новый детский сад на 200 мест, где у каждой группы будет свой выход на улицу.

Наконец, в микрорайоне будет построена новая больница с взрослой и детской поликлиниками. Этот объект после ввода в эксплуатацию передадут областным властям.



«Мы сегодня заглянули в будущее. Когда-то говорили, что Карабаш — бесперспективный город, без будущего. Когда-то Карабаш был таким, к экологии относились менее ответственно, производство значило больше людей. Несколько лет назад мы здесь говорили, что Карабаш должен стать примером лучшего малого города в нашей стране. И я к нему отношусь именно так», — заверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщало Первое областное информагентство, первое соглашение о сотрудничестве между правительством региона и РМК было заключено в 2017 году. За последние четыре года компания построила в Карабаше спорткомплекс «Металлург», ТРК «Медь», жилой комплекс «Медный», отремонтировала три детских сада. Также металлурги принимали участие в программе дорожного ремонта, проектировании Аллеи ветеранов и Центральной площади, реконструкции санатория «Синегорье», мемориального комплекса с Вечным огнем и набережной.