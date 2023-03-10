Алексей Текслер и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили реализацию нацпроектов

Губернатор Челябинской области принял участие в совещании зампредседателя правительства России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Главными темами стали реализация национальных проектов и развитие объектов инфраструктуры, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Ранее президент РФ Владимир Путин дал Текслеру, как руководителю комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», поручение подготовить планы по опережающему финансированию строительства объектов инфраструктуры в 2023 году. Глава Челябинской области и вице-премьер Хуснуллин обсудили эти планы, в том числе в отношении объектов Челябинской области.

Губернатор также рассказал о ходе реализации национальных проектов и госпрограмм по направлениям, курируемым Маратом Хуснуллиным. Напомним, по итогам 2022 года Челябинская область установила рекорд по освоению выделенных на нацпроекты средств. Алексей Текслер также поручал профильным ведомствам региона как можно раньше провести все конкурсы и приступить к работе по федеральным программам уже ранней весной.

Отдельно Марат Хуснуллин и глава Челябинской области поговорили о крупных региональных проектах — таких, как челябинский метротрам, межвузовский кампус, реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал».