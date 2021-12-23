Алексей Текслер и промышленники-металлурги возглавили топ влиятельных персон Южного Урала

Социологи РАНХиГС зафиксировали изменения в расстановке ВИП‑ов Челябинской области, обладающих наибольшей влиятельностью

Челябинский филиал РАНХиГС подводит политические итоги 2021 года традиционным рейтингом влияния. Социологи вуза отмечают, что серьезных изменений, по сравнению с данными шестимесячной давности, не произошло, хотя отдельные политики и бизнесмены сделали резкий рывок вверх.



Совершенно ожидаемо первое место по уровню влиятельности респонденты социологов Российской академии госслужбы отдали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Исследователи отмечают, что это — не просто «магия должности», а следствие активности Текслера как политика. В течение 2021 года он запустил в регионе несколько крупных проектов, таких как транспортная реформа, другие проекты (рекультивация челябинской свалки) даже успешно завершены.

Второе место в рейтинге у председателя совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова, на третьем месте тоже промышленник, только от цветной металлургии — владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин. Рашников в 2021 году отметился запуском в Магнитогорске амбициозного проекта по строительству парка «Притяжение», РМК давно ведет последовательную социальную политику в районах своего присутствия.

Четвертую и пятую строчки рейтинга влияния занимают первые вице-губернаторы Виктор Мамин и Ирина Гехт, на шестое место опрошенные поместили начальника регионального УФСБ Дмитрия Иванова. Седьмое место занял вице-губернатор Анатолий Векшин, поднявшийся за полгода на три строчки. По версии социологов его рост связан с активностью во время избирательной кампании в Госдуму.

На восьмом месте — начальник областного ГУ МВД Андрей Сергеев, девятым стал еще один бизнесмен — один из создателей группы компаний «Ариант» Александр Аристов. Замыкает десятку снова силовик, руководитель следственного управления СК РФ Петр Решетников.

Эксперты также отмечают, что несколько фигур показали за последние полгода очень серьезную динамику. Выше других взлетел недавно избранный председатель ЗСО Александр Лазарев (плюс 65 позиций) и переизбравшийся на новый срок глава Магнитогорска Сергей Бердников (плюс 34 позиции). На 21 ступеньку поднялся бывший вице-губернатор, а с недавних пор руководитель облизбиркома Евгений Голицын.