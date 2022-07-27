Алексей Текслер обсудил с лидером «Справедливой России» о помощи Донбассу

Работа с ЛДНР стала главной темой встречи губернатора и председателя партии

Сбор и доставка в ЛДНР гуманитарной помощи заставила челябинских политиков забыть о разной партийной принадлежности и объединить усилия. Губернатор Алексей Текслер отметил этот факт во время встречи с прибывшим в Челябинск председателем партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергеем Мироновым, сообщает пресс-служба главы региона.



Губернатор и руководитель федеральной партии обсудили участие реготделения СРЗП в развитии Челябинской области и отдельно — участие в оказании помощи Донбассу. В частности, Текслер рассказал, что по инициативе правительства Челябинской области на Южном Урале летом 2022 года организованы отдых и оздоровление 800 детей из донбасских республик.

«Одна из основных задач — это помощь жителям Донбасса. За нами закреплены Волноваха и Ясиноватая. Мы активно там работаем, постоянно оказываем помощь, в том числе гуманитарную. „Справедливая Россия“ в этом направлении тоже активно работает. Это история, которая всех объединила вне зависимости от партийной принадлежности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Миронов оценил подход региона и его властей к работе с Донецкой Народной Республикой.

«Спасибо за объективное отношение к нашей партии. Отдельно хочу поблагодарить за вашу позицию по Донбассу. Не все ваши коллеги демонстрируют не только желание, но и четкую позицию», — поблагодарил Миронов Алексея Текслера.