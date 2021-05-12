Алексей Текслер договорился о сотрудничестве с президентом АО «Альфа-Банк»

Подписанное соглашение посвящено совместной поддержке малого бизнеса, ипотечных программ и других соцпроектов

12 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом АО «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым. Один из крупнейших банков страны обязался помогать Челябинской области в социально-экономическом развитии региона, передает пресс-служба губернатора.



По данным пресс-службы главы региона, область и финансовый институт сотрудничают не первый год. «Альфа-Банк» участвует во всех действующих программах по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, принимал участие в благотворительных акциях в пользу медицинских учреждений Южного Урала.

«Банк реализует не только экономические, но и различные образовательные, социальные проекты, в том числе по медицинскому направлению (банк готов предложить помощь в рамках работы благотворительного фонда „Линия жизни“, помощь тяжелобольным детям), и мы говорили о том, как они могут быть реализованы в Челябинской области», — цитирует пресс-служба Алексея Текслера.

Олег Сысуев после подписания соглашения признался, что был удивлен погруженностью главы индустриального региона в решение социальных проблем.

«Для меня как для бизнесмена, представителя очень частного бизнеса, это было удивительно. Считаю, что такая позиция властей — это залог успеха развития региона, и мы готовы, конечно, к сотрудничеству, потому что это та атмосфера, которую мы поддерживаем и в которой мы хотели бы работать. Мы говорили не только о планах — у нас большая часть разговора была о результатах сотрудничества с региональными властями», — подчеркнул президент, первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев.

Область и банк запланировали взаимодействие в реализации инвестпрограмм и важных для региона проектов, таких, как поддержка малого и среднего предпринимательства: банк обязался сделать доступными для бизнесменов свои кредитные ресурсы, а также помогать южноуральцам в получении ипотеки.