Алексей Текслер договорился о сотрудничестве с новым начальником регионального ГУ МВД

Губернатор принял участие в официальном представлении нового главного полицейского Челябинской области

10 января губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального ГУ МВД генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым. Официально генерала представил личному составу и главе региона министр МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба областного правительства.



Руководители территориальных отделов МВД познакомились с Михаилом Скоковым в режиме ВКС. Алексей Текслер принял участие в церемонии официального представления генерала лично.

«Правительство региона на системной основе взаимодействует с ГУ МВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Южного Урала. Мы продолжим эту работу и приложим все усилия для достижения общих целей и решения задач, поставленных президентом и правительством», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, Михаил Скоков последние пять лет возглавлял МВД Северной Осетии.