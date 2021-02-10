Алексей Текслер дал южноуральским мэрам 18 дней на заключение контрактов по благоустройству

Тема закупочных процедур стала главной на традиционном совещании губернатора с главами муниципалитетов

10 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционное совещание с главами муниципалитетов. Ключевым моментом встречи стало распоряжение ускорить проведение торгов и заключение контрактов по благоустройству, социальным объектам и дорожным работам: к 1 марта все муниципалитеты должны завершить конкурсные и закупочные процедуры и встретить строительный сезон во всеоружии.



«Коллеги, промедление по исполнению бюджета, по контрактации недопустимо, мы с вами сезон должны начать вовремя. А все, что касается благоустройства, дорожных работ (я уже обращал на это внимание), у нас большая часть работ завершается в декабре — это недопустимо. Все эти работы должны быть закончены в сентябре, желательно заканчивать их летом, чтобы наши жители видели результаты», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона предупредил, что этот вопрос берет на личный контроль и будет возвращаться к нему регулярно, чтобы не допустить ухода «в зиму» сезонных работ. Объемы между тем предстоит освоить серьезные: например, только в сфере образования на 2021 год запланировано строительство сразу 13 детских садов на 2 554 места. Объем региональных средств, выделяемых на детсады, в этому году удвоен — с 939 миллионов до 1,983 миллиарда рублей.

Кроме того, по словам Алексея Текслера, в 2021 году регион будет участвовать в 11 нацпроектах. Общий бюджет на их реализацию — 24,76 миллиарда рублей. А в первом полугодии 2021 года ожидается утверждение двенадцатого нацпроекта — «Туризм и индустрия гостеприимства». И Челябинскую область он тоже затронет.