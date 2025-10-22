Алексей Рожков принял участие в заседании Молодежного парламента при Госдуме

Итоги работы и новые инициативы по защите молодежи обсудили на федеральном уровне

Депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО и участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков принял участие в заседании Молодежного парламента при Государственной думе. Мероприятие, объединившее представителей 79 регионов России в режиме ВКС, было посвящено подведению итогов работы за последние пять месяцев.

В ходе заседания молодые парламентарии проанализировали результаты законотворческой и проектной деятельности, а также обсудили итоги масштабного общественного мониторинга продажи табачной, никотинсодержащей продукции и одурманивающих веществ, который охватил 72 региона. По словам председателя Молодежного парламента Артема Николаева, за отчетный период было организовано более 200 мероприятий.

Особое внимание было уделено новым инициативам, направленным на защиту молодежи. В их числе — обсуждение проблем распространения нелегальной закиси азота, доступности образования для инвалидов и важности сохранения культурного и языкового наследия страны. Также были представлены промежуточные итоги Международного конкурса законотворческих инициатив имени М. Роганова, на который поступило свыше тысячи заявок.

Член Молодежного парламента от Челябинской области Владимир Патрушев подчеркнул значимость площадки для профессионального роста и обмена опытом.

«Молодежный парламент предоставляет уникальную возможность для обмена опытом в сфере молодежной политики, мы можем поделиться своими наработками и найти оптимальные пути решения вопросов на местах. Это также определенный этап карьерного роста», — отметил Владимир Патрушев.

Алексей Рожков, в свою очередь, обозначил стратегическую цель обсуждаемых вопросов.

«В центре внимания рассматриваемых сегодня на заседании Молодежного парламента при Государственной думе вопросов находится молодежная политика. Цель — создать комфортные условия для молодежи всей страны и Челябинской области в частности, вовлечь ее в политическую жизнь и участие в развитии страны, чтобы подготовить достойную смену и квалифицированные кадры для будущего», — прокомментировал Алексей Рожков.

Напомним, программа «Герои Южного Урала», участником которой является Алексей Рожков, была разработана по инициативе губернатора Алексея Текслера для подготовки руководителей из числа ветеранов СВО и их дальнейшего трудоустройства в органах власти и организациях региона.