Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил на должность заместителя главы региона на общественных началах мэра Челябинска Алексея Лошкина. Соответствующий документ опубликовали сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Лошкина Алексея Александровича заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Такое назначение позволит более эффективно взаимодействовать со всеми органами власти.