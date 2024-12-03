Алексей Лошкин стал замгубернатора Челябинской области на общественных началах

Его назначил глава региона Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил на должность заместителя главы региона на общественных началах мэра Челябинска Алексея Лошкина. Соответствующий документ опубликовали сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Лошкина Алексея Александровича заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Такое назначение позволит более эффективно взаимодействовать со всеми органами власти.