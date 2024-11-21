Алексей Лошкин назначил замглавы Челябинска по имущественным вопросам

22 ноября 2024 года в должность вступит Александр Ермолаев

Заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам с 22 ноября 2024 года назначен Александр Ермолаев. Соответствующее распоряжение подписал глава Челябинска Алексей Лошкин.

Александр Ермолаев служил в органах внутренних дел. Работал в прокуратуре Сосновского района, после перешел в прокуратуру Челябинской области. С 2007 года он возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Ранее должность замглавы города по правовым и имущественным вопросам занимала Надежда Рыльская. Она покинула пост в начале октября сразу после ухода экс-мэра Натальи Котовой в Совет Федерации.