«Алексей Леонидович не ноет»: глава региона получил высокую оценку деятельности на всероссийском форуме

Губернатор Челябинской области пообещал навести порядок в экологии региона на Коллегии Минприроды

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Алексей Текслер стал одним из спикеров на Коллегии Минприроды России в рамках форума «Чистая страна» в Сколково. Губернатор Челябинской области рассказал, что в регионе делается для того, чтобы улучшить экологию. Глава региона не отрицает, что ситуация ложная, но и рук не опускает. Не дает спуска и подчиненным.

«Ситуация, которая произошла, и мы вчера с ней разбирались. Я, честно скажу, сделал разнос региональному Министерству экологии, это было связано с тем, что мы два дня не могли найти источник тех запахов, которые были. Это одна из самых основных проблем, меня она никаким образом не устраивает. Сегодня мы смотрели мобильные комплексы, было принято решение усилить группировку наших мониторинговых станций стационарных и передвижных. Самое главное, мы должны работать на опережение», — поделился планами Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что работа в этой области должна быть построена таким образом, чтобы прогнозировать НМУ и снижать производственные мощности предприятий до их наступления. Таким образом, нагрузка на экологию будет снижаться значительно.

Алексей Текслер также рассказал и о реализации национального проекта «Экология» в области. В регионе «творчески поработали» над показателями, которые были поставлены федеральным центром. Так количество мероприятий, запланированных к реализации, выросло с 77 до 118. К 2024 году в Челябинске прогнозируется снижение выбросов в атмосферу до 38%, в Магнитогорске этот показатель перевалит за 20%, что тоже превышает показатели, который от Челябинской области ждут в Москве.

«Мне не интересно, что у нас все предприятия работают в нормативах предельно допустимых выбросов. Когда у нас возникают те случаи, которые были на днях, трехкратный „минус“ относительно ПДВ меня не устраивает, потому что все предприятия собираются в кучу. Те задачи, которые я ставлю в рамках нового экологического стандарта регионального, я думаю, это будет лучшая практика в стране в этой части. Мы сможем регулировать ситуацию в каждой конкретной точке, в каждом конкретном городе, таким образом, чтобы люди могли дышать чистым воздухом», — рассказал Алексей Текслер.

Работа над этим в регионе уже ведется. Алексей Теекслер рассказал о планах по экологизации транспорта: в регионе уже начали курсировать первые автобусы, работающие на сжиженном и компримированном природном газе. Челябинская область закупила пятую часть таким машин от общего числа, приобретенного в стране. Этот проект планируется реализовывать и дальше. В планах главы региона в следующем году купить для области более 800 таких автобусов.

«Следующее направление — это наша городская свалка. Она, действительно, находится практически в центре города. Ее необходимо рекультивировать. Мы начали соответствующую работы, и, может быть, в отличие от других регионов, мы совместно с „РосРАО“ сделали проект, прошли все экспертизы, начали работу по формированию тела свалки, закупу оборудования, те средства, которые выделяются, мы в этом году планируем освоить», — отметил Алексей Текслер.

В целом по нацпроекту «Экология» в регион пришли 1,2 миллиарда рублей, из них 800 миллионов направил федеральный бюджет. 500 миллионов будут потрачены именно на рекультивацию городской свалки Челябинска.

«Алексей Леонидович, между прочим, не ноет по поводу тяжелейшего наследия, которое ему досталось, а предпринимает конкретные меры, вот закрыл свалку в центре города, с утилизацией активно работает, с „Росатомом“ активно работает», — отметил заслуги челябинского губернатора Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Челябинская область одной из первых перешла на новую систему работы с ТКО. В регионе были построены 3 мусоросортировочных комплекса. На 23% увеличили долю отходов, которые обеспечены контейнерным сбором. В настоящее время правительство области совместно с региональным оператором работают над установкой «справедливых и честных тарифов», которые и так в регионе самые низкие по стране.

Отдельное и немалое внимание было уделено лесам. По словам губернатора, с советских времен лесники Челябинской области не получали такое количество техники.

«У нас большое количество национальных парков, один из последних — нацпарк „Зигальга“. Мы наведем порядок с экологией, я уверен, что Челябинская область будет одним из центров туризма в нашей стране», — выразил уверенность Алексей Текслер.

В окончании губернатор Челябинской области пригласил всех участников форума посетить Челябинскую область и насладиться ее прекрасной природой.