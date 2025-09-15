Алексей Ларин: «Малый и средний бизнес Челябинской области проявил активность на выборах»

Вице-председатель Челябинского регионального отделения «Опоры России» — о высокой явке

Вице-председатель Челябинского регионального отделения «Опоры России» Алексей Ларин сообщил о высокой активности на выборах депутатов Заксобрания Челябинской области представителей малого и среднего бизнеса региона.

«Традиционно малый и средний бизнес проявляет высокую социальную ответственность и лично участвует в выборах в качестве избирателей, а также обеспечивает условия для волеизьявления своих сотрудников. Относительно высокая явка на выборах объясняется, безусловно, поддержкой губернатора, его команды и проводимого курса в нашем регионе», — отметил он.

Также Алексей Ларин обратил внимание на высокую явку в дистанционном электронном голосовании.

«Эта технология обеспечивает возможность комфортного волеизъявления, в том числе для людей, находящихся на рабочих местах, что довольно важно для представителей бизнеса», — подчеркнул вице-председатель «Опоры России».