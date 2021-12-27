Александр Лазарев: «Я не делю депутатов на партии!»

От бюджета до кадров: спикер ЗСО Челябинской области подводит итоги уходящего года

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев накануне Нового года рассказал Первому областному информагентству о нюансах инициативного бюджетирования, команде Текслера и выполнении поручений от имени Деда Мороза.



Трудное слово «бюджет»

— Александр Владимирович, вы в течение года возглавляли комитет ЗСО по бюджету и налогам. На прошлой неделе он наконец был принят. Но поправки вносились в этот законопроект буквально до последней минуты.

— Поправки были приятные, потому что когда вносятся поправки в бюджет с увеличением — это отличная история. Хуже пришлось бы, если бы выпадали какие-то доходы. Поэтому принятие бюджета прошло спокойно, без каких-то споров. И, что очень важно, действительно серьезные поправки были внесены губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером, с учетом мнения партийных фракций ЗСО, включая «Единую Россию», ЛДПР, «Справедливую Россию», «Зеленую альтернативу» и Партию пенсионеров. За принятие бюджета проголосовали 55 депутатов из 59, это абсолютное большинство.





— Бюджет Челябинской области в немалой степени зависит от успеха наших металлургических предприятий. А на металлургическом рынке возможны серьезные риски. Что-то случится в том же Китае, и плохо придется нашим металлургам. Риски предусмотрены?

— Конечно, есть страховка, в бюджет заранее заложены меры поддержки из федерального центра. Но бюджет области — 257,3 миллиарда рублей — позволяет смотреть в будущее с уверенностью. Ниже этой суммы по расходам мы не опустимся, а вот увеличение возможно: по всем направлениям. Сегодня, даже несмотря на пандемию, идет рост, экономика восстановилась, так что возможны дополнительные поступления из федерального центра, от крупных промышленных предприятий. Но, повторюсь, озвученная сумма — это деньги, которые область освоит с гарантией.

— Уже традиция: чем ближе к Новому году, тем чаще нам напоминают, что бюджет региона — социально направленный. По вашему мнению, что важнее: социальная поддержка, то есть льготы, выплаты незащищенным категориям населения, или все-таки капстроительство, ремонт, то есть развитие инфраструктуры, которое будет работать многие годы?

— Нельзя сказать, что важнее. Мы должны работать по этим направлениям в равной степени, нельзя уделять больше внимания развитию инфраструктуры, но меньше социальной сфере. Меры поддержки населению, особенно незащищенным слоям, — это безусловная обязанность власти. На социальную сферу будет направлено более 70 процентов бюджета. По направлению «Социальная политика» рост составляет 28 процентов, область запускает новые социальные программы, устанавливает новые меры поддержки. Но это не значит, что меньше внимания будет уделяться развитию инфраструктуры области, строительству новых дорог,

больниц, благоустройству. Не будем забывать, что в этом году появился такой инструмент развития, как инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. Это средства как раз на развитие области. Кроме того, если говорить о дорожном строительстве, строительстве школ и так далее, то эта работа и деньги на нее заложены в национальных проектах, они подкреплены не только средствами области. Так, например, проект челябинского метротрама будет реализовываться при поддержке федеральных средств. По направлению «Транспорт» на 2022 год заложено более 10 миллиардов рублей, это в четыре раза больше, чем в 2021-м.

Часть финансирования этой статьи бюджета пойдет на замену устаревшего транспорта.





— В штуках транспорта это сколько?



— В штуках точно сказать не могу, эти данные может предоставить региональное министерство. Но, думаю, эта сумма позволит в значительной степени заменить устаревшие трамваи и троллейбусы для жителей нашего мегаполиса. Задач много. Линии трамвайные нужно менять, это все устарело. И конечно, нужно уходить от старых ржавых маршруток.

Кроме того: запланировано строительство большого количества школ и детских садов. В два раза вырастает сумма расходов на сферу культуры, на восстановление ДК в малых городах, поддержку театров. Такие средства на эти цели в принципе никогда не выделялись раньше! И вдвое же выросла сумма, заложенная на инициативное бюджетирование, — с 750 миллионов до полутора миллиардов рублей. Тут самое важное, что жители не просто просят благоустроить ту или иную территорию, а принимают участие в реализации проекта, а значит, в развитии своего города или поселка.

— «Инициативное бюджетирование» — это средства, которые группа активных жителей может получить на реализацию проекта. Но ведь и до появления этой возможности у жителей был инструмент, чтобы получить бюджетные деньги на что-то, что им нужно, — депутатский корпус. Депутатов же люди выбирают, вот депутаты и должны добиваться выделения в бюджете соответствующей статьи на реализацию пожеланий избирателей. Что же, этот механизм не работает, раз пришлось изобретать новый?

— Инициативное бюджетирование — это средства, которые местные власти не имеют возможности потратить по своему усмотрению. Не получится построить фонтан, если жители просят сделать пешеходную дорожку. Администрация обязана реагировать на просьбу населения, а не принимать самостоятельные решения. Да, в любом случае распределение средств идет через муниципалитет. Муниципалитет проводит торги, выбирает подрядчика, контролирует качество работ. Но — вместе с жителями! То есть не просто глава подписал какое-то постановление. В процессе строительства, в приемке нового объекта принимают участие сами граждане. И вот это, возможность народного контроля — самое важное. Люди не остаются безучастными. Уже не будет разговоров, что, мол, сделано в городе что-то никому не нужное: сами люди стали инициаторами того, что построено, будь то сквер или стадион.

— За прошедший год появились примеры, что к построенным в рамках инициативного бюджетирования объектам население относится более бережно, чем к реализованным по каким-то другим программам?

— У меня в практике есть яркий пример. В Южноуральске школьники вышли с инициативой обустроить школьный двор. Мы собрали жителей прилегающих микрорайонов, предложили: делаем огромный школьный двор с тренажерами, с воркаут-площадками, с тропой здоровья и беговыми дорожками, детскими игровыми зонами. И получился мини-стадион, школьный двор превратился в общественное пространство. Содержать его жителям не надо: двор на балансе муниципалитета. Зато он работает на всех: дети играют, спортсмены занимаются, бабушкам никто не мешает, а они сами могут тут же отдохнуть. В Южноуральске семь школ, во всех семи проведены такие мероприятия.





Законопроекты как повод для хайпа

— За уходящий год Заксобрание приняло массу законопроектов…

— 647 постановлений и 214 региональных законов было принято.

— Можете назвать самый важный — за исключением бюджета?

— Нет неважных законов. Любой закон — это закон, по которому должны жить мы с вами. Невозможно распределить их по важности, потому что они все направлены на достижение определенных целей. Например, на поддержку предпринимателей, пенсионеров, семей с детьми или на развитие инфраструктуры, жилищного строительства. Все важно!

— Спрошу иначе: назовите самый трудный законопроект, принятие которого потребовало максимальное число процедур: компромиссов, договоренностей.

— Практически не было проблемных законопроектов. Кто-то голосует «против», это право каждого депутата. Но законы тщательно прорабатываются на заседаниях рабочих групп, комитетов, в них принимают участие специалисты правительства, которые отвечают на все вопросы, депутаты приходят в конце концов к единому решению. Конфликтных ситуаций не было, скандальных тоже.

— Но во время пленарных заседаний некоторые депутаты целые дискуссии устраивают по разным поводам.

— Выступать, высказывать свою позицию депутаты должны! Другое дело, что надо избегать пустого пиара на той или иной теме. Хайпа, как говорят в молодежной среде. Всегда должен быть здравый смысл. В ходе обсуждений на комитетах и заседаниях ЗСО есть возможность переубедить несогласных, прийти к тому, что закон надо поддержать, ведь он направлен на развитие, а не ухудшение ситуации.





— То есть, если мы наблюдаем на заседании ЗСО какой-то жаркий спор, это означает, что его устраивает либо не вникший в дело депутат-прогульщик, либо депутат, жаждущий хайпа?

— Депутатов-прогульщиков у нас практически нет. Но, как я уже говорил, выступить со своим мнением — это право каждого депутата, пусть выступают. С одной оговоркой: высказывая свое мнение, нельзя прикрываться мнением всего ЗСО. Это просто некорректно.

ЗСО и его команда

— К концу года Законодательное собрание Челябинской области подошло с серьезными кадровыми потерями: два вице-спикера ушли в Госдуму, первый вице-спикер стал председателем. В общем, три вакантных места. Но заполнили их все же быстро, на последнем заседании ЗСО.

— Нужно было закрыть эти вакансии оперативно! В каждом направлении у нас колоссальный объем работы. Это общение с министерствами, с населением, большой объем документов, который идет на подпись. Поэтому вице-спикеры берут на себя определенные блоки, направления. Олег Гербер — профессионал в средствах массовой информации, Павел Шиляев — это промышленная политика. Павел Киселев работал и в СПП, и в коммерческих структурах, он будет курировать сельское хозяйство, вопросы муниципального управления и законодательства.

— В журналистской среде было принято говорить о некоей «команде Мякуша». А какая-нибудь «команда Лазарева» у нас будет?

— А когда появилась у нас команда Мякуша? Примерно сколько лет назад?

— Я тогда был очень юн.

— Когда-то и Владимир Викторович только стал председателем, и команда у него только складывалась. Самое главное — есть команда губернатора, и нам всем надо работать так, чтобы не было интриг, каких-то разногласий. Мой опыт работы в органах исполнительной власти подсказывает: тесное взаимодействие между ветвями власти — самый удачный путь к решению вопросов и развитию нашего региона.





— То есть говорить сегодня приходится только о «команде Текслера»?

— Владимир Викторович — это человек с огромным опытом, патриарх региональной политики. И он оставил очень важное наследие — смог сформировать команду ЗСО. Есть такая команда, несмотря на то что депутаты принадлежат к разным партиям. Очень показателен недавний пример: Заксобрание участвовало в акции «Снеговики-добряки», и все депутаты приняли решение перечислить средства в благотворительный фонд «Искорка». Руководству фонда мы вручили сертификат на 600 тысяч рублей, но по факту сумма была намного больше. В свою очередь, команда Заксобрания должна работать в единой команде Челябинской области, команде губернатора. Алексей Леонидович — современно мыслящий руководитель, он ставит амбициозные цели для развития региона. И наша задача — помочь ему, действовать в интересах области и южноуральцев.

— Насколько органично в эту команду входят представители не «Единой России»?

— Я не делю депутатов на ЛДПР, КПРФ или «Справедливую Россию». В ЗСО мы все — народные избранники. За каждым из нас стоит не одна тысяча избирателей. И мы должны принимать грамотные и взвешенные решения, чтобы соответствовать запросам и наказам наших избирателей. Вот это самое важное. Но да, каждый депутат со своим мнением, и это необходимо, ведь в споре рождается истина.

— Можно привести примеры значимых поправок или законопроектов, внесенных оппозиционными фракциями Заксобрания?

— Я их навскидку и не перечислю, очень много таких! Ну… например, фракция «Справедливая Россия» внесла недавно очень важную инициативу: предложила помочь с выплатами за классное руководство преподавателям ПТУ и техникумов. А ведь действительно, в школах классные руководители получают доплату по 5 тысяч, чем хуже профессиональное образование? И эта инициатива была поддержана и губернатором, и депутатами. У фракции ЛДПР — актуальные инициативы, они были направлены на защиту молодежи от влияния вредных привычек.

Чем мы хуже Деда Мороза?





— Давайте завершим на праздничной ноте. Недавно вы принимали участие в акции «Елка желаний» и, зачитывая письмо девочки, сделали интересное заявление: мол, депутаты должны выполнять поручения не только народа, но и Деда Мороза. Поручение-то выполнили?

— Конечно! Сам ездил в село Архангельское, к написавшей Деду Морозу девушке. Там малообеспеченная семья, естественно, жизнь нелегкая. Папа умер в 2020 году, мама не может ходить. Все хозяйство на 14-летней девочке! А она просила новый телефон, чтобы всегда быть на связи с мамой, у нее свой аппарат совсем уж старенький. Ни секунды не сомневался, подарили девочке современный смартфон, со всеми функциями, с объемом памяти. Это вот очень важная, показательная история — не подарок, а сам факт, что ребенок заботится о родителях, понимает ответственность за свою семью!

В другом письме с «Елки желаний» четырехлетняя девочка просила подвесное кресло-качалку. Его уже купил, но пока девочка с мамой в больнице. Как только выпишутся — подарим!

— То есть Дедом Морозом вы поработали?

— Да, поручение выполнил! А как иначе, слово нужно держать, даже если оно от сказочного персонажа! Я у девочки из Архангельского спрашивал: «Веришь в Деда Мороза?» Она уже большая, застеснялась, конечно. Но, думаю, иногда мы можем сработать не хуже Деда Мороза. Даже не можем, а должны!