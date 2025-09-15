Александр Гончаров: «Хорошая явка — признак общественной сознательности наших граждан»

Исполнительный директор СПП Челябинской области — о гражданской ответственности

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров отметил важность выборов с точки зрения проявления гражданской позиции граждан.

«Выборы в региональный парламент — важнейшее событие для Челябинской области, ведь от результатов голосования зависит, как будет жить регион в ближайшие 5 лет. Победа „Единой России“ показывает, что люди доверяют партии власти»,

— отметил он.

По его словам, более 54% южноуральцев поддерживают программу и законодательную деятельность единороссов, их позицию по многим экономическим и социальным вопросам.

«Не могу не отметить, что в региональный парламент прошли 16 депутатов от предприятий, состоящих в Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области. Думаю, что увеличение явки до 38% связано с тем, что люди осознают важность выборов и стремятся отдать свой голос именно за ту партию или того кандидата, который способен реализовать их чаяния и надежды»,— уточнил Александр Гончаров.

Он убежден, что хорошая явка — признак усиливающейся общественной сознательности наших граждан, их неравнодушной позиции.