Александр Глазков в третий раз избран главой Саткинского района

8 декабря депутаты райсобрания проголосовали за кандидата в руководители муниципалитета на ближайшие пять лет

В Саткинском районе завершился конкурс на соискание должности главы муниципалитета. Победу одержал прежний руководитель района Александр Глазков, сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе местной администрации.



Напомним, срок полномочий Александра Глазкова, возглавляющего район с 2011 года, истек в декабре 2021 года. Конкурс на соискание должности главы был объявлен заблаговременно, однако конкурент у Глазкова нашелся всего один — его непосредственный подчиненный, начальник районного управления ЖКХ Дмитрий Карандашов.

3 декабря конкурсная комиссия признала обоих кандидатов достойными выхода в финал. Сегодня, 8-го числа, уже депутаты районного собрания выслушали программы претендентов на кресло главы и единогласно проголосовали за Александра Глазкова.

Как сообщало Первое областное информагентство, накануне, 7 декабря, был переизбран на новый срок глава Увельского района Сергей Рослов. На будущей неделе выборные процедуры пройдут в Сосновском районе.