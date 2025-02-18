Администрацию Ленинского района Челябинска возглавила Ольга Гущина

Она исполняла обязанности главы района с октября прошлого года

Ольга Гущина официально стала главой Ленинского района Челябинска, сообщили в пресс-службе администрации города. В октябре 2024 года она была назначена замглавы района, а уже в конце месяца исполняла обязанности главы в связи с увольнением по собственному желанию Александра Орла. Он тогда был назначен и.о. главы города Коркино.

Ольга Гущина родилась в 1981 году в Челябинске. В 2001‑м с отличием окончила юридический колледж, затем училась на факультете «государственное и муниципальное управление» в академии права и управления.

Трудовую деятельность она начала в 2005 году в управлении социальной защиты населения администрации Курчатовского района. В 2012‑м работала в региональном Минсоце, а в 2013‑м перешла в отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района.

«С февраля 2017-го до августа 2024-го работала в управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска, где прошла путь от специалиста отдела программных мероприятий до начальника отдела городской среды», — уточнили в мэрии.

В октябре 2024 года Ольга Гущина начала работать в администрации Ленинского района.