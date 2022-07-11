Администрация Челябинска уволила обвиняемого во взятке директора МУП

Илья Зарипов проработал в должности руководителя коммунального предприятия всего 10 дней

Директор челябинского МУП «Коммет» Илья Зарипов, обвиняемый в получении взятки, уволен со своего поста. Информацию об отставке Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе администрации регионального центра.



«С 7 июля Зарипов уволен по инициативе работодателя», — сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе мэрии Челябинска.

Напомним, Илья Зарипов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 6 июля. Вскоре ему было предъявлено обвинение в получении взятки от топ-менеджера коммерческой подрядной организации. Как уточняли в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, полученные Зариповым 100 тысяч рублей — только часть заранее оговоренной суммы в 2,3 миллиона.

Карьера Зарипова на посту директора МУП оказалась на удивление стремительной: он занял должность 28 июня и был уволен 7 июля, проработав всего 10 дней. В настоящее время уже обвиняемый экс-директор находится в СИЗО, срок его ареста истекает 5 августа 2022 года.