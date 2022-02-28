64 процента россиян одобряют действия Путина

ВЦИОМ представил результаты исследования отношения граждан РФ к работе федеральных властей

64,3 процента граждан России одобряют действия президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты социологического исследования ВЦИОМ, сообщает пресс-служба ведомства.



С 14 по 20 февраля рейтинг доверия к президенту вырос, так же как и рейтинги лидеров парламентских партий РФ. Так, по данным ВЦИОМ, Владимиру Жириновскому доверяют 29,6 процента опрошенных, действия Геннадия Зюганова одобряют 29,2 процента, Сергея Миронова — 26,3 процента, Алексея Нечаева — 6,9 процента. Почти половина (49,9 процента респондентов) поддерживают работу премьер-министра Михаила Мишустина.