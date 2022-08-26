Алексей Текслер вручил награды 34 жителям Челябинской области

14 человек награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Алексей Текслер 26 августа вручил жителям Челябинской области награды государственного и местного уровня, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства региона. В числе отмеченных — главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман, ставший почетным гражданином области.



«Для меня это всегда большая честь. Вы представляете не только себя, но и сильные профессиональные коллективы, ключевые отрасли региональной экономики, металлургию, энергетику, машиностроение. Также сегодня отмечены высокими наградами и те специалисты, которые работают с людьми, для людей, помогают в кризисных ситуациях, делают жизнь комфортнее и безопаснее — это врачи, спасатели, педагоги, государственные служащие. Есть в зале спортсмены, тренеры, деятели культуры. Вы все — гордость Южного Урала, самое большое наше достояние. Спасибо за ваш профессионализм, активную жизненную позицию. На таких людях, как вы, держится не только Челябинская область, но и вся наша огромная страна», — обратился Алексей Текслер к собравшимся в начале торжественной церемонии.

Награжденных набралось 34 человека. Большая часть удостоена федеральных наград по указу президента РФ Владимира Путина. 14 жителям Южного Урала глава региона вручил от имени президента медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Четыре человека удостоены почетных званий «Заслуженный изобретатель РФ», «Заслуженный машиностроитель», «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Двое получили Почетные грамоты президента, семи объявлена благодарность первого лица государства.

Три сотрудника Поисково-спасательной службы Челябинской области награждены медалями «За спасение погибавших», а врач поликлиники КБ № 71 ФМБА Надежда Бадукина удостоена медали Луки Крымского.

Кроме того, Алексей Текслер вручил одному из жителей знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», другой удостоен звания «Заслуженный юрист Челябинской области».

Почетным гражданином Челябинской области стал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман. Как сообщало Первое областное информагентство, постановление о присвоении медику этого звания губернатор подписал в апреле 2022 года.