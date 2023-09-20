30 сентября станет праздником воссоединения России и освобожденных территорий

Соответствующий закон успешно прошел три чтения в Госдуме РФ

В России появился новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения страны с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.



По данным пресс-службы, на первом пленарном заседании осенней сессии депутаты Госдумы единогласно утвердили в третьем чтении закон об учреждении нового праздника. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, закон был внесен на рассмотрение парламента президентом России Владимиром Путиным и был рассмотрен в приоритетном порядке.

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — прокомментировал решение коллег Вячеслав Володин.

Напомним, 23—27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. Во всех четырех регионах более 95 процентов жителей поддержали эту инициативу. В голосовании также принимали участие жители этих территорий, уехавшие в Россию. Так, в Челябинской области пришли на специально открытые избирательные участки более 50 процентов беженцев из Донбасса.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и первые лица четырех регионов подписали договоры о вступлении в состав РФ Донецкой и Луганской Республик, Запорожья и Херсонщины.