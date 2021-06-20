30 июня Владимир Путин проведет «Прямую линию»

Президент РФ ответит на вопросы граждан

30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин проведет «Прямую линию», во время которой в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Об этом накануне, 19 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

«30 июня Владимир Путин проведет очередную „Прямую линию“. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов „Первый“, „Россия 1“, „Россия 24“, НТВ, ОТР, „Мир“, радиостанций „Маяк“, „Вести FM“ и „Радио России“. Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение „Москва — Путину“, которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира»,— сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, вопросы главе государства можно будет отправить через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), посредством СМС- или ММС-сообщения на номер 0—40—40 и по телефону 8—800—200—40—40, в также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня»,— добавляют представители Кремля.

Отметим, СМС- и ММС-сообщения можно отправить на номер 0—40—40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Из-за границы можно позвонить по телефонам: +7 (499) 550—40—40, +7 (495) 539—40—40.