Челябинский депутат прокомментировала выборы президента сказочной страны

Младшеклассники в честь 30‑летия избирательной системы России будут голосовать за Бабу-ягу или Винни-Пуха

В день тридцатилетнего юбилея избирательной системы РФ, 25 сентября, в школах России пройдет тематический урок из проекта «Разговоры о важном». Ученикам начальной школы будет предложено выбрать президента сказочной страны, сообщает портал «Разговоров о важном». Задумку прокомментировала депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.



Согласно сценарию, разработанному руководством проекта «Разговоры о важном» и сотрудниками Центризбиркома, сначала школьники прослушают лекцию о демократии и важности участия в выборах. Затем ученики 1—2 классов примут участие в выборах президента сказочной страны. В качестве кандидатов им предложат Карабаса-Барабаса, Золушку, Винни-Пуха, лису Алису и Бабу-ягу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова идею подобного урока поддержала, но с оговоркой:

«Убеждена, что никаких скрытых смыслов подбор персонажей не несет. Выбраны понятные и хорошо знакомые образы, которые могут заинтересовать. Хотя разработчикам подобных уроков все-таки лучше выбирать персонажей российских сказок, все-таки в России живем», — прокомментировала будущие «выборы» депутат.

Как пояснила Яна Лантратова, по ее мнению, из пяти кандидатов только один — Баба-яга — имеет русские корни, остальные — «иностранцы», то есть в первую очередь герои зарубежных, хоть и хорошо известных в России сказок.

«Кандидаты» даже представят избирателям предвыборные программы. Так, Карабас-Барабас обещает хорошую зарплату, Золушка выступает за семейные ценности, лиса Алиса планирует увеличить капиталы избирателей с помощью сети «Полей чудес» и игровых автоматов. Винни-Пух упирает на эффективность своей команды из Пятачка, Совы, Кролика и всех-всех-всех, а Баба-яга провозглашает своим лозунгом «Волшебство в каждый дом!» и объясняет, что ее возраст — не недостаток, а признак опыта.

Заметим, у старшеклассников «Разговоры о важном» пройдут серьезнее: они будут голосовать за появление возле школ новых объектов благоустройства.