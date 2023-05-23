25 мая Алексей Текслер выступит с обращением к депутатам Заксобрания Челябинской области

Рассказываем, где можно послушать речь главы региона

25 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучит традиционное обращение к депутатам Законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе областного правительства. Трансляцию можно будет смотреть с 11:00 в эфире телеканала ОТВ, на сайте 1obl.tv, а также в телеграм-канале «Смотри ОТВ» и в сообществах «Первого областного» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также послушать обращение можно будет в эфире радио Business FM.

Напомним, каждый год глава региона озвучивает итоги ушедшего года и анализирует основные тренды развития Челябинской области. Во время прошлогоднего обращения Алексей Текслер рассказал о занятости населения и уровне зарплат, модернизации здравоохранения и успехах в образовании. Также Алексей Текслер рассказал о ремонте в дорожной отрасли и строительстве, поделился планами развития области в новой экономической реальности.