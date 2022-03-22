23 жителя Челябинской области получат госнаграды по указу президента РФ

В числе прочих Владимир Путин наградил двух депутатов ЗСО и первого вице-губернатора Виктора Мамина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями 23 жителей Челябинской области. 10 из них — работники Магнитогорского металлургического комбината. Кроме того, в числе награжденных — первый вице-губернатор Виктор Мамин, вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов и депутат, ветеран Законодательного собрания Анатолий Брагин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.



Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов согласно президентскому указу награжден орденом Почета. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени будет вручена гендиректору АО «Прокатмонтаж» Владимиру Генералову и его сотруднику Дмитрию Голубеву.

Медалью этого же ордена II степени награждены первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин и депутат ЗСО Анатолий Брагин, а кроме них — сотрудники ООО «Объединенная сервисная компания» Николай Докукин, Сергей Дремучев, Сергей Вдовин, Александр Жиденко, Борис Попсуй, Дмитрий Реент и работник ООО «Миньярский карьер» Равис Николаев.

Аналогичную награду получили пять сотрудников ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Юрий Ахаимов, Владимир Гуцол, Олег Кийков, Анатолий Сидоров, Михаил Шуляк. Кроме того, почетное звание заслуженного работника транспорта РФ присвоено сотрудникам ММК Сергею Зябко и Сергею Галдину, заслуженными металлургами стали Раис Гарифулин и Андрей Перчаткин, заслуженным энергетиком РФ — Александр Булатов, все работники магнитогорского гиганта.

Наконец, звание заслуженного работника физической культуры РФ присвоено директору челябинской спортшколы олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту Андрею Швецу.