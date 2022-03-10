2,5 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию

Такие данные озвучил 9 марта начальник межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев

Киевские власти по-прежнему препятствуют выходу мирного населения из районов боевых действий, сообщил 9 марта начальник межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев. Причем, судя по отдельным фактам, правительство Украины даже не владеет ситуацией на местах, возлагая на российских военных ответственность за происходящее в собственном тылу.



Российская Федерация выступила с новой инициативой по открытию 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения и иностранцев из Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя. Половина коридоров предназначена для выхода на территорию РФ, остальные проходят по подконтрольным Киеву землям, по ним можно выйти в Польшу, Молдову и Румынию.

«В 2 часа ночи 9 марта украинская сторона дала ответ. Маршруты на территорию РФ категорически отвергнуты. Согласованы только три маршрута: на киевском направлении на юг, из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье. Дополнительно предложено еще три: из Энергодара в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую. Украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом восстановить автомобильный мост, разрушенный вооруженными силами Украины. Оба маршрута — на территории, подконтрольной националистическим батальонам, что говорит о том, что киевские власти не владеют информацией о происходящем», — сообщил генерал-полковник Мизинцев.

Отказ согласовать коридоры в сторону России украинские власти объясняют тем, что желающих выехать в РФ среди мирного населения и иностранцев нет. По словам Михаила Мизинцева, это ложь. Только за сутки к базе данных межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине добавились более 45,5 тысячи обращений от граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации именно в Россию. В базе данных, таким образом, уже более 2,5 миллиона обращений от желающих эвакуироваться — притом что по приблизительным данным на начало 2022 года все население Украины составляет чуть более 40 миллионов человек.

Михаил Мизинцев также уточнил, что украинские власти, в ответ на обращения других государств о необходимости эвакуации их граждан, ссылаются как раз на отсутствие гуманитарных коридоров и несговорчивость российской стороны. Это ложь, подчеркнул генерал-полковник.