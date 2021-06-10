﻿﻿Алексей Текслер: «Работа с избирателем — залог нашего будущего успеха!»

Губернатор провел конференцию реготделения «Единой России»

10 июня в Челябинске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Единороссы подвели итоги праймериз, наметили направления работы в избирательной кампании-2021 и выбрали делегатов на всероссийский съезд в ЕР 19 июня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, с 24 по 30 мая жители Челябинской области приняли участие в праймериз «Единой России», выбирая кандидатов от партии для участия в сентябрьских выборах в Госдуму. Конкуренция на предварительном была жесткой: за места в одномандатных округах и федеральном списке боролись 135 кандидатов. Процедура проходила в электронном формате, свой голос за участников праймериз отдали 154 тысячи южноуральцев. Губернатор Алексей Текслер, как секретарь ЧРО «Единой России», отметил, что это очень важно: во-первых, партия единственная в стране выдвигает кандидатов, основываясь на мнении избирателей. Кроме того, ЕР обкатала сам процесс голосования через Интернет и, по словам губернатора, «задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры».

Как сообщало ИА «Первое областное», победителем по Челябинскому одномандатному округу стал депутат Заксобрания Владимир Павлов. В Металлургическом округе победу одержал действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Златоустовском — его коллега по Думе Олег Колесников, в Магнитогорском — Виталий Бахметьев. В Коркинском округе лидером стал главврач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий. Предварительно был сформирован и партийный список. В первую пятерку вошли спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко, начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, депутаты Заксобрания Олег Голиков и Алексей Денисенко и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Впрочем, и не ставшие лидерами участники праймериз не будут забыты.

«Мы увидели много новых людей, желающих работать. Кандидаты имеют волю к победе. Эти люди составляют важный кадровый резерв партии. Нам удалось привлечь общественников и волонтеров, проявивших себя во время пандемии, людей, разделяющих ценности партии. Мы должны помогать им, способствовать развитию новых инициатив, должны перезапустить партийные проекты. И, конечно, партийные проекты должны быть заметны для жителей Челябинской области. На лидерах же предварительного голосования лежит большая ответственность. Вам нужно многое сделать, чтобы на выборах в сентябре продемонстрировать достойный результат, максимально собраться, в конечном счете заручиться доверием избирателей», — обратился к партийцам Алексей Текслер.

Отдельной темой в выступлении Текслера на партийной конференции стало проведение публичных отчетов депутатов всех уровней. Отчетную работу губернатор назвал очень важным инструментом кампании 2021 года. Особое внимание Алексей Текслер просил уделить живым встречам с избирателями.

«Наша задача — показать людям, что «Единой России» есть чем открыто и гласно отчитаться перед своими избирателями. Что слово партии всегда заканчивается делом, что помимо «Единой России» как в стране, так и в нашей области нет других политических сил, которые способны реально осуществлять масштабные экономические и социальные преобразования. Сейчас нет второстепенных и факультативных вопросов. Системная, кропотливая, каждодневная работа с каждым избирателем — вот, что является залогом нашего будущего успеха. Прошу это помнить и соответствующим образом действовать. Напомню то, чем я завершил свое обращение к депутатам Законодательного Собрания 25 мая этого года. Мы руководствуемся принципом: «Забота. Работа. Результат», — закончил выступление Текслер.

Впечатлениями от участия в праймериз ЕР поделилась с корреспондентом Первого областного информагентства Татьяна Василенко. В политике она новичок, но, судя по ее словам, напутствие губернатора о выполнении реальных дел и активном общении с избирателями для начальника госпиталя ветеранов — привычное дело.

«Для меня это первый политический опыт, было очень волнительно. И, конечно, это был настоящий экзамен. С одной стороны это приятно, с другой — я понимаю, какая ответственность мне выпала. Я представляю здравоохранение Челябинской области, мы занимаемся непосредственно восстановлением здоровья наших ветеранов, и пожилых, и участвовавших в недавних боевых действиях. В прошлом году мы работали в «красной зоне», как ковидный госпиталь. Было непросто, но, я считаю, победа в предварительном голосовании — оценка труда и моего, и коллег. В своей депутатской работе я не буду изобретать новое. Прежде всего продолжу заниматься профессиональной деятельностью и медицинскими вопросами. Собственно, я делаю это и сейчас: ко мне обращается очень много людей, членов ветеранских и военных организаций, и часто я просто решаю их проблемы, не дожидаясь каких-то распоряжений сверху», - поделилась Татьяна Михайловна.

После речи губернатора партийцы сформировали команду делегатов на всероссийский съезд «Единой России». Челябинское отделение ЕР в Москве будут представлять победители праймериз — Татьяна Василенко, Сергей Гомоляко, Алексей Денисенко и Владимир Павлов. Кроме того, в столицу поедут вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров, депутаты ЗСО Олег Голиков, Анатолий Еремин, Александр Лазарев, а также руководитель региональной общественной приемной партии Марина Поддубная. Напомним, именно на федеральном съезде окончательно будут сформированы списки кандидатов в Госдуму от регионов РФ.