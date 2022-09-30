Расписались за сутки до мобилизации. Олега Медведева из Карталов провожала в армию молодая жена Милена

Вместе с сыном послужить Родине добровольцем отправился его отец Сергей

28 сентября из Карталов на боевое слаживание в Свердловскую область отправились 33 мобилизованных. Среди них — отец и сын Медведевы. Накануне отъезда в семье отметили свадьбу: старший сын Олег расписался со свой девушкой. История их молодой семьи со слов теперь уже солдатки — в материале информагентства «Первое областное».

Семья Медведевых живет в поселке Варшавка Карталинского района. Олег в семье — старший из трех сыновей. В июне этого года он вернулся после службы в армии и устроился на работу в соседний поселок Новокаолиновый, на карьер. Здесь же работает и его отец Сергей.

Из армии парня ждала девушка. С Миленой Олег встречался уже больше трех лет, и после армии молодые хотели расписаться, но все как-то откладывали столь серьезный шаг.

«Я живу в Челябинске, приезжала в Варшавку на каникулах к родственникам, так и задружили. Я еще учусь, поэтому встречи были не такими частыми, как хотелось. А после армии Олег заговорил о свадьбе, но летом мы так и не расписались. Все изменилось после повестки», — рассказывает Милена.

25 сентября Олег сообщил, что его забирают на боевое слаживание. Девушка тут же приехала в Карталы, и 27 сентября молодые расписались. 28-го рано утром Милена проводила Олега в Свердловскую область.



Вместе с ним добровольцем отправился и старший Медведев. Сергею Викторовичу 41 год, его военная специальность — старший стрелок. В годы службы в рядах Российской армии он был механиком-водителем танка Т-72.

«У каждого из нас было достаточно времени с 24 февраля, чтобы принять взвешенное решение. Когда была объявлена частичная мобилизация и вручили повестку сыну, я не стал ждать и сам написал заявление в военкомат. Мою просьбу удовлетворили. Считаю, что мой опыт пригодится Родине. А еще я хочу быть рядом с сыном, чтобы поддержать дух молодых ребят. Тем более что дома у меня остались еще два сына, для которых мы должны стать примером», — рассказал коллегам из газеты «Карталинская новь» Сергей Викторович перед отправкой.

Отца и сына провожала большая семья. Жена и мама Медведевых стойко приняла такой поворот событий. Она поддержала своих мужчин. Родные пожелали вернуться всем здоровыми и невредимыми.

«Свадьбу сыграем, как только Олег вернется домой. А пока я буду его ждать и молиться о нем. Моем муже», — говорит Милена.