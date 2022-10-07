В Челябинской области вернули домой мобилизованного с хроническими заболеваниями

30-летний южноуралец оказался еще и забронирован предприятием

В Челябинской области из воинской части Чебаркуля после обращения на горячую линию Народного фронта вернули домой 30-летнего жителя Октябрьского района. Мужчина, попавший под мобилизацию, был зарезервирован предприятием, а также имеет ряд хронических заболеваний. Об этом ИА «Первое областное» сообщил руководитель исполкома челябинского реготделения ОНФ Денис Рыжий.

«У молодого человека оказался целый набор заболеваний. У него хронический холецистит, хронический гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, недостаточность кардии желудка, цервикалгия», — прокомментировал Денис Рыжий.

По данным челябинского реготделения ОНФ, южноуралец оказался забронированным сотрудником ЧТПЗ. Накануне он был отправлен домой из воинской части Чебаркуля.

Напомним, ранее в центр содействия призванным по мобилизации обратились родные четверых резервистов из горнозаводской зоны Челябинской области. Во всех случаях сотрудники промышленных предприятий имели бронь.

Также в армию по ошибке забрали двоих южноуральцев с серьезными проблемами здоровья и ценного специалиста предприятия, работающего с оборонзаказом.