Сопредседатель южноуральского ОНФ награжден за бой под Волновахой

По данным Минобороны, Юрий Гагарин возглавил оборону мотострелковым батальоном, получил контузию и ранение, но продолжил бой

Сопредседателя Народного фронта Челябинской области Юрия Гагарина наградили медалью «За храбрость» — за мужество и отвагу, проявленные в зоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

По данным Минобороны, бой, в котором южноуралец проявил героизм, состоялся в районе села Старомлиновка недалеко от Волновахи.

«Под интенсивным огнем Юрий Гагарин возглавил оборону мотострелковым батальоном, получив контузию и ранение, продолжил бой. Успешно отразив атаки, перешел в активную оборону, в результате нанеся противнику следующие потери: семь человек убитыми и ранеными, два пикапа, — не допустив при этом потери личного состава и техники»,— говорится в наградных документах.