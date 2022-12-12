«Есть такой механизм бронирования, он прописан в законе, и, кстати, университеты им лучше воспользовались, чем научные организации. Для сохранения научного потенциала мы заслушали все 120 университетов России. Ни в одном из них мобилизация не стала проблемой. Все воспользовались механизмом бронирования. Квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены», — заявил Фальков.
Официально отсрочка от мобилизации для научных сотрудников в форме закона пока не закреплена. Вопрос находится на рассмотрении.