Доктора и кандидаты наук получили бронь от мобилизации

Ею уже воспользовались все 120 вузов страны

Преподаватели университетов, которые имеют ученую степень, получили бронь на период мобилизации. Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Есть такой механизм бронирования, он прописан в законе, и, кстати, университеты им лучше воспользовались, чем научные организации. Для сохранения научного потенциала мы заслушали все 120 университетов России. Ни в одном из них мобилизация не стала проблемой. Все воспользовались механизмом бронирования. Квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены»,

— заявил Фальков.

Официально отсрочка от мобилизации для научных сотрудников в форме закона пока не закреплена. Вопрос находится на рассмотрении.