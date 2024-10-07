Звукорежиссер медиахолдинга «Первый областной» стал призером благотворительного забега

Иван Рассахацкий занял третье место

В благотворительном забеге «Искорка Фонда», который прошел накануне в Челябинске, приняли участие сотрудники различных ведомств и компаний, в том числе медиахолдинга «Первый областной». Наш звукорежиссер Иван Рассахацкий занял третье место в возрастной категории от 19 до 35 лет, передает ИА «Первое областное».

Иван Рассахацкий преодолел трехкилометровую дистанцию за 10 минут и 21 секунду. Бежал он со средней скоростью почти 17,4 километра в час. В результате в категории «Мужчины в возрасте от 19 до 35 лет» он занял третье место и получил бронзовую медаль. По общим результатам наш звукорежиссер расположился на пятом месте.

Благотворительным забегом «Искорка Фонд» отпраздновал свое 35-летие. Праздник был организован так, чтобы онкобольные дети, их семьи и все гости могли провести время не только весело, и с пользой для тяжелобольных ребят. Все деньги, собранные в рамках забега, пойдут на оплату лечения детей.