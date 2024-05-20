Звонок с предложением пройти флюорографию как новый вид мошенничества

Ее предлагают пройти за счет ОМС

Мошенники придумали новый способ завладеть личными данными россиян — они предлагают пройти флюорографию в ближайшей поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования, и это вызывает у людей доверие, поскольку такое исследование действительно рекомендуется раз в год.

«Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику, выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС», — цитирует гендиректора компании SafeTech Дениса Калемберга РИА Новости.

Между тем данный код может подтвердить списание средств со счета жертвы, открыть доступ к аккаунту на «Госуслугах», и тогда мошенники смогут взять микрозаймы или получить доступ к информации о счетах и доходах человека, которые можно перепродать другим злоумышленникам.

Эльвира Гарифуллина