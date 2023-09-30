Звон колоколов Кафедрального собора в Челябинске будет слышен в радиусе 10 км

Работы в храме на Северо-Западе города находятся на завершающей стадии.

На Северо-Западе Челябинска завершаются работы по строительству Кафедрального собора Рождества Христова. С внешней стороны храм уже полностью готов и радует своим видом горожан, сейчас идет внутренний ремонт. Собор уже стал одним из выдающихся мест областного центра, похожих нет во всем регионе.

Площадь здания тоже впечатляет, стены храма могут вместить одновременно до трех тысяч прихожан, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Строящийся Христосорождественский кафедральный собор является своего рода духовным центром уже нового Челябинска — Челябинска новостроек. Это очень отрадно, потому что мы понимаем, что туда, куда идёт город, там должны возникать и храмы, радовать жителе», — говорит протоиерей, секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков.

Красив храм будет не только внутри, порадует жителей и внутреннее убранство нового собора. Одной из главных изюминок станет живой колокольный перезвон, который будет слышен в радиусе 10 километров.

«Здесь не приветствуются никакие элементы электронного оборудования, звонари играют только руками и своей душой, чутьем», — отмечает представитель генподрядчика Александр Уваров.

Вокруг храма уже обустроили территорию, здесь высадили ели, цветники и установили каменные скульптуры.

С обратной стороны здания расположилась раскидистая голубая ель, которую планируют ежегодно украшать к Рождеству. Возможно, украшенное хвойное дерево челябинцы увидят уже этой зимой.