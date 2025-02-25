Звание «Почетный гражданин города Челябинска» присвоят участникам Великой Отечественной войны

Награды приурочат к 80‑летию Победы

Участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почетный гражданин города Челябинска». Такое решение приняла городская дума, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Депутаты поддержали идею в честь Года защитника Отечества. В январе 2025-го инициативу Минобороны одобрил президент РФ Владимир Путин.

«Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием „Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках»,— сказал глава государства на заседании российского оргкомитета «Победа».

Присвоение почетного звания в Челябинске планируют приурочить к 80-летию Победы. Ветеранам вручат специально разработанный нагрудный знак.

В первой половине февраля Мария Христис и Валентина Озерцова, участницы Великой Отечественной войны, стали почетными гражданами Брединского района. В Саткинском округе звание получил ветеран Василий Вальков.