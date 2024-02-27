Звание почетного гражданина Челябинска может получить любой житель России

Главное, чтобы человек сделал что‑то значимое для города и горожан

Накануне, 26 февраля, депутаты Гордумы изменили порядок присвоения звания почетного гражданина Челябинска. Теперь им сможет стать любой россиянин, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской думы.

«Раньше человек, претендующий на почетное звание, должен был иметь регистрацию в самом Челябинске. Теперь награду смогут получать жители других территорий, которые, например, родились в Челябинске и многое сделали для его развития»,— пояснила суть изменений глава Челябинска Наталья Котова.

Ранее стало известно, что на Южном Урале появится почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области». Соответствующий законопроект разработали по инициативе губернатора Алексея Текслера.