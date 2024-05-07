Звание главного дерева России может получить 358-летняя Карагайская лиственница

Если она победит, ее обследуют и оздоровят

Карагайская лиственница возрастом 358 лет участвует в конкурсе «Российское дерево года». Министерство экологии Челябинской области призывает поддержать дерево. В случае победы сертифицированные специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» обследуют растение и проведут его оздоровление. Отдать свой голос за Карагайскую лиственницу можно до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» (номер 7).

«Лиственница произрастает на территории Карагайского государственного природного биологического заказника. Это крупный лесной массив между степным Зауральем и горной Башкирией. Совокупность климата степи и насыщенного фитонцидами воздуха вокруг хвойных деревьев создает благоприятный для здоровья микроклимат, поэтому здесь так много санаториев, пансионатов и домов отдыха, а дерево-долгожитель является туристической достопримечательностью,— поясняет министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Карагайская лиственница внесена в «Национальный реестр старовозрастных деревьев России». Высота дерева — около 34 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра — почти 1,29 метра. Согласно народным поверьям, это дерево обладает большой целебной силой. В старину к лиственнице приводили девушек перед свадьбой, чтобы совершить ритуальный обряд, который должен был даровать будущей матери рождение здоровых детей.

