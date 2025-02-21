Звание Героя России присвоено командиру 90-й гвардейской танковой дивизии

Александра Нилова поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал поздравления командиров воинских соединений и руководителя регионального ГУФСИН с высокими государственными наградами и присвоением новых воинских званий, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что Указом Президента Российской Федерации командиру 90-й гвардейской танковой дивизии Александру Нилову присвоено звание Героя России. Эта высшая награда страны отмечает подвиги командира, совершенные в ходе специальной военной операции. Кроме того, Александру Нилову присвоено воинское звание генерал-майора.

«Сегодня радостный для всех нас день. Этой высшей наградой нашей Родины отмечены подвиги командира, совершенные в ходе специальной военной операции. Гордимся этим высоким признанием боевых заслуг героя. Крепкого вам здоровья, Александр Сергеевич, счастья и удачи! Возвращайтесь скорее с победой!» — сказал губернатор.

Также Алексей Текслер поздравил с присвоением воинского звания генерал-майора Александра Бугрия, который проходил службу в 90-й гвардейской танковой дивизии на должностях командира 228-го мотострелкового полка и начальника штаба.

Начальник Главного управления ФСИН по Челябинской области Игорь Третьяков получил звание генерал-майора внутренней службы. Губернатор выразил благодарность за его службу и вклад в обеспечение безопасности региона.