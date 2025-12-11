«Зумер» стало словом 2025 года в России

Среди претендентов были «выгорание», «ред‑флаг» и «пупупу»

Портал «Грамота.ру» назвал слово 2025 года. Им стало «зумер», этот термин набрал 42% голосов филологов.

«Зумер — это интернациональное слово. Показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех — ведь зумеры родились в 2000-х, это те самые „новые взрослые“, которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее», — отметил руководитель «Грамоты.ру» Константин Деревянко.

Среди возможных претендентов также были «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%). Рассматривали и такие слова, как пупупу, имба, свага, лабубу.

Голосовали за слово года 469 филологов из 23 организаций со всей страны.