В Челябинске Заксобрание утвердило дополнительные выплаты добровольцам из именных батальонов

Депутаты Заксобрания единогласно поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера

25 августа на пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты ЗСО утвердили в трех чтениях законопроект о дополнительной мере соцподдержки жителей региона, пошедших служить в именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец». Контрактники получат разовые выплаты в 150 тысяч рублей, передает корреспондент Первого областного информагентства.



По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, выплата в 150 тысяч рублей будет положена бойцам, заключившим контракт на службу в именных батальонах. Деньги контрактники получат после выхода приказа Минобороны о завершении боевого слаживания.

«Выплата нашим добровольцам-южноуральцам, конечно, окажет им дополнительную весомую поддержку. Считаю предложение губернатора важным и своевременным», — отметил председатель ЗСО Александр Лазарев.

Напомним, в Челябинской области с весны 2022 года идет набор в именные батальоны «Южноуралец» (резерв Генерального штаба ВС РФ) и «Южный Урал» (резерв командующего спецоперацией на Украине). Бойцы по решению губернатора Челябинской области будут получать вдобавок к зарплате от Минобороны ежедневные выплаты из регионального бюджета по две тысячи рублей вплоть до окончания периода боевого слаживания. Теперь к этим «суточным» добавляется еще одна серьезная выплата.