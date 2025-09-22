Зрителям футбольного матча в Челябинске предложили шанежки вместе хот-догов

В регионе растет популярность аутентичной южноуральской кухни

На стадионе «Центральный» в Челябинске во время матча между «Челябинском» и московской «Родиной» провели гастрономический эксперимент: фанатам вместо привычных хот-догов и чипсов предложили блюда аутентичной южноуральской кухни, сообщает пресс-служба АНО «Центр проектного развития».

Шеф-повара города приготовили для гостей шанежку с жареной курицей и уральским соусом, озерник с филе судака и соусом из каленых яиц, сладкий хворост с кремом из сгущенки и малиновым вареньем. Из напитков подавали чай из трав, собранных на Южном Урале. Инициатива реализована при поддержке Правительства Челябинской области в рамках развития региональной гастрономии.

По словам Инны Хватковой, генерального директора Центра проектного развития территорий и туризма области, проект объединяет гастрономию, спорт и историю региона и может стать новым трендом. Включение уральских блюд в меню массовых спортивных событий расширяет выбор для зрителей и знакомит их с культурными традициями Южного Урала.