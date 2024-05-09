Зрители телемарафона «Все для победы!» несут гуманитарную помощь бойцам-южноуральцам

Сбор идет в исполкоме Челябинского реготделения Народного фронта

Зрители телемарафона «Все для Победы» собирают средства и несут в пункты сбора ОНФ гуманитарную помощь для фронта.

О том, как идет сбор денег и гуманитарной помощи для бойцов СВО, корреспонденту ОТВ рассказала руководитель исполкома Анастасия Елизарова.

«Собраны летняя форма, обувь, тактические рюкзаки. Люди приносят продукты питания длительного хранения — большим спросом у ребят пользуются орехи и сухофрукты. Привезли инструменты, а в понедельник ассоциация юристов планирует привезти два квадроцикла», — рассказала Анастасия Елизарова.

Напомним, сбор средств и гуманитарной помощи в рамках проекта «Все для Победы» стартовал в Челябинской области 1 мая.

В благотворительной акции еще можно принять участие. Сбор средств продолжается: на телеканале ОТВ весь день транслируется QR-код, перейдя по которому, можно перечислить посильную сумму бойцам на передовой. Принести гуманитарную помощь можно на Цвиллинга, 20.