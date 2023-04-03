Зрители ОТВ увидят в программе «Дипломатическая миссия» интервью с послом Ирана

В эфире телеканала посол Казем Джалали выступит 4 и 18 апреля

4 апреля зрители телеканала ОТВ смогут увидеть первую часть интервью с послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали. Как рассказал ведущий программы «Дипломатическая миссия» Амур Хабибуллин, речь пойдет о торговле, туризме и необходимости общаться с юго-западным соседом России без посредников из Европы.



В программе «Дипломатическая миссия» уже выступали генеральные консулы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, почетный консул Армении и другие именитые дипломаты. В ходе визита иранского посла в Челябинск, сразу после рабочей встречи господина Джалали с губернатором Алексеем Текслером, журналистам ОТВ удалось взять у него интервью. Первая часть выйдет в эфире телеканала 4 апреля в 20:00 местного времени, вторая — спустя две недели, вечером 18 апреля.

«С господином послом мы обсудили его призыв общаться напрямую, без „глухого телефона“ западной пропаганды. Плюс, конечно, торговые вопросы: Челябинская область интересна Ирану своим географическим положением, через нашу территорию проходит логистический коридор „Север — Юг“, то есть товары из Ирана и в Иран идут как раз через Южный Урал. Третье направление — взаимодействие непосредственно с нашим регионом, с нашими развитыми отраслями машиностроения и металлургии. Еще советские специалисты строили подобные предприятия в Иране, и сегодня нашим партнерам интересно изучить новые технологии, обменяться опытом. Есть интересы по продуктам питания, по поставкам в Россию легкового транспорта», — рассказал Амур Хабибуллин.

Ведущий «Дипломатической миссии» отмечает, что россияне с Ираном знакомы весьма слабо: в сознании рядового обывателя это страна далекая, неизвестная, а если верить западным СМИ — еще и небезопасная для посещения. И мало кто помнит, что у персов — одна из самых протяженных, насыщенная событиями история. Посещение этой страны российскими туристами будет как минимум небезынтересно, полагает Амур Хабибуллин.