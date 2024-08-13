Зрители ОТВ собрали для южноуральских бойцов помощи на полмиллиона рублей

Ее отправят также защитникам Курской области

В День Военно-воздушных сил России, 12 августа, на телеканале ОТВ прошел 14-й телемарафон в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Всего за день удалось собрать помощи для парней на передовой на сумму в 530 тысяч рублей.



Южноуральцы откликнулись и принесли в пункт сбора масксети, инструменты, генератор и квадрокоптер. Также на счет регионального сбора было перечислено 300 тысяч рублей.

«Сборы средств в рамках совместных телемарафонов важны и необходимы для помощи нашим бойцам, в том числе и для защитников Курской области», — отмечают организаторы.

В ближайшее время партия гумпомощи будет сформирована и отправлена нашим бойцам на передовую и в Курскую область.