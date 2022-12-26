Зрителей программы «Наше утро» приглашают определить самого талантливого участника проекта «Щас покажу»

Голосование будет длиться до 27 декабря

Проект «Щас покажу» программы «Наше утро» на телеканале ОТВ подошел к концу. За два месяца в эфир вышло 18 выпусков программы, героями которых стали жители Челябинска с самыми неожиданными талантами. Теперь горожанам предстоит решить, кто стал самым ярким участником проекта и кто появится в эфире «Нашего утра» 28 декабря.

Определить самого талантливого и яркого участника программы можно, проголосовав за него по ссылке. Голосование завершится 27 декабря в 16:00. Итоги будут озвучены в эфире программы «Наше утро» в среду, 28 декабря.

Напомним, среди гостей проекта «Щас покажу» были Роман Гвоздеман, который ходил по стеклу, жонглирующий топорами Игорь Попов, поэтесса Алина Криванская, балерина Анастасия Харина и многие другие. Пересмотреть номера талантливых челябинцев можно в альбоме группы «Наше утро на ОТВ» в социальной сети «ВКонтакте».